Open Vld wil een slimme kilometerheffing, maar willen onze lezers dat ook?

Zullen we vanaf 2028 betalen per gereden kilometer in plaats van voor het bezit van een auto? Als het van Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams minister van Mobiliteit, afhangt alvast wel. Wij vroegen ons af wat jullie daarvan vinden.

In 2030 zou de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen veertig procent lager moeten liggen dan in 2005. Met het huidige beleid zullen we die norm, die al lager ligt dan wat Europa eigenlijk van ons vraagt, niet halen. Daarom stelt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) voor om in 2028 een slimme kilometerheffing in te voeren. Wij vroegen ons af wat onze lezers vinden van dat idee.

LEES OOK. Minister Peeters pleit voor kilometerheffing en premies voor groene wagens

Privacyschending

Vier op de vijf van onze respondenten zijn geen fan. Het meest voorkomende argument bij tegenstanders is het gebrek aan kwalitatief openbaar vervoer in Limburg. “Dat is een straf voor mensen waarbij openbaar vervoer verre van optimaal is. Het is ook te duur voor gezinnen die snel even willen winkelen, waarbij je nog eens veel tijd verliest met het openbaar vervoer”, zeggen Mustafa en met hem vele anderen.

“Louter belasten op autobezit is onrechtvaardig” Lezer Aster

Anderen zijn dan weer bang dat autobezit iets voor de elite zal worden. “De rijkeren worden dan weer bevoordeeld omdat zij die rekening wel kunnen betalen en blijven rondrijden”, haalt Jurgen aan. “Het basisprincipe klinkt logisch, maar in werkelijkheid zal dit eerder een taxshift zijn van de rijken met veel auto’s naar de gewone mens die op zijn werk moet geraken”, voegt Peter-Paul toe aan het debat.

Ten slotte zijn er nog zij die zich zorgen maken om hun privacy. “Kilometerheffing impliceert een traceringssysteem. Dat zou een grove schending van de privacy inhouden die al geërodeerd is de afgelopen twee decennia”, merkt een lezer op. (Lees verder onder de resultaten van het debat)

Onrechtvaardig

Twintig procent van onze lezers is wel enthousiast over het idee van minister Peeters. “Enkel als een auto op de weg rijdt vervuilt hij, draagt hij bij tot drukker verkeer en verhoogde gevaren op de weg. Als hij op de oprit staat, valt dat allemaal weg”, schrijft Harry. “Het is rechtvaardiger: wie veel kilometers doet en dus meer uitstoot, de wegen gebruikt en bijdraagt aan files moet meer betalen. Louter belasten op autobezit is onrechtvaardig”, vindt ook Aster.

Toch zijn de twee kanten van het debat niet onverzoenbaar. Lezer Kurt is voor de kilometerheffing, maar haalt een argument aan dat ook veel tegenstanders van de voorgestelde taks opnoemen: “(Kilometerheffing moet ingevoerd worden) om mensen te motiveren om de modal shift naar openbaar vervoer te maken. Maar dan moet er natuurlijk voldoende aanbod zijn en ook voor mensen die niet de standaard 9 to 5 jobs hebben.”