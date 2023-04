Mia Ceyssens demonstreert met wol bij de Klonkviool

Houthalen-Helchteren

Heemkundige kring de Klonkviool koos ‘het schaap’ als thema voor de Erfgoeddag, die als titel ‘beestig’ meekreeg. Twee ongeschoren schapen van schaapherder Schouteden uit Helchteren liepen als attractie rustig rond op de wei van de Klonkviool. Speciale gast was Mia Ceyssens, een door de wol geverfde specialiste in spinnen en vilten. “Wol is tegenwoordig een gratis te verkrijgen product,” begon ze. “Er zijn wel 200 soorten schapen, en dus ook 200 soorten wol. Je start met het wassen van de wol, dan kam je de wol in twee richtingen alvorens je kan spinnen. Wil je kleurtjes dan kun je naast de zwarte wol van het zwart schaap ook de wol zelf kleuren. Als je de wol aanstampt met een naald dan bekom je vilt. Met de wol en de vilt maak ik mooie figuurtjes, zoals kleine schaapjes.” Ze nodigde iedereen uit om haar na te doen. (jli)