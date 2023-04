Twaalf doden door marburgvirus in Equatoriaal-Guinea

De voorbije drie maanden vielen in Equatoriaal-Guinea al twaalf doden door het marburgvirus, dat al even lang het land teistert. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid maandag bekendgemaakt. Het laatste overlijden door de ziekte, die gelinkt is aan het ebolavirus, dateert van 12 april.

“Op 21 april konden we zeventien besmettingen en twaalf overlijdens linken aan de epidemie”, laat het ministerie in een rapport weten. 116 mensen die contact hadden met iemand die besmet was, worden onderzocht en opgevolgd, op 11 april waren dat er nog 385. Sinds het begin van de epidemie kwamen 1.427 mensen met de ziekte in contact.

De meeste besmettingen werden vastgesteld in de oostelijke provincie Kié-Ntem, waar op 7 januari de eerste dode viel. Kort nadien werd ook Bata getroffen, de economische hoofdstad van het kleine Centraal-Afrikaanse land.

Een maand geleden had de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Equatoriaal-Guinea opgeroepen om alle besmettingen met het marburgvirus te melden omdat de organisatie vreesde dat de verspreiding van het virus groter was dan het land liet uitschijnen. De WHO waarschuwde voor een potentiële uitbraak van de epidemie in de buurlanden Gabon en Kameroen.

Het marburgvirus wordt door fruitvleermuizen op mensen overgedragen en verspreidt zich onder mensen door direct contact met de lichaamsvloeistoffen van geïnfecteerde mensen of met oppervlakken en materialen. Het sterftecijfer kan oplopen tot 88 procent. Er zijn geen goedgekeurde vaccins of antivirale behandelingen om het virus te behandelen. Ondersteunende zorg - orale of intraveneuze rehydratie - en behandeling van specifieke symptomen verhogen echter de overlevingskansen.