Tunesische marine vindt tientallen lichamen voor kust

De levenloze lichamen werden op verschillende plaatsen aangetroffen, onder meer aan de kustplaatsen Sfax en Mahdia. De slachtoffers zijn vermoedelijk mensen afkomstig uit Sub-Sahara-Afrika. Het is nog niet duidelijk of het slachtoffers zijn van een boot die in de problemen zou gekomen zijn.

Volgens de ngo Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) zijn dit jaar al 200 mensen omgekomen bij bootongevallen voor de Tunesische kust.

Sommige delen van de Tunesische kustlijn liggen op minder dan 150 kilometer van het Italiaanse eiland Lampedusa. Tunesië registreert dan ook vaak vertrekpogingen van migranten, die voornamelijk afkomstig zijn uit Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara, richting Italië.

Het aantal vertrekpogingen is verhoogd na een toespraak van de Tunesische president Kais Saied eind februari, waarin hij kritiek uitte op illegale migratie. Na de toespraak verloor een groot deel van de 21.000 migranten uit Sub-Sahara-Afrika die in Tunesië geteld zijn, van de ene dag op de andere job en woonplaats, als gevolg van een campagne tegen illegalen.