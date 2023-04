Plaatsvervangend jurylid gewraakt tijdens proces aanslagen Brussel na twijfels over “onpartijdigheid”

Het zeventiende plaatsvervangende jurylid op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 is gewraakt. Dat oordeelde het hof van assisen maandag.

Er blijven nu nog twaalf juryleden en achttien plaatsvervangers over. De man in kwestie had in een vraag aan de adjunct-administrateur van de Staatsveiligheid, de voorzitter van de BIM-commissie en de gewezen topman van OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, gesproken over een “operationele cel” in de Driesstraat in Vorst. De advocaten van Salah Abdeslam en Sofien Ayari betwisten dat hun cliënten betrokken waren bij de plannen voor nieuwe aanslagen.

In het tussenarrest klonk het dat de woorden een “uitdrukking van een mening” kunnen vormen. Ze kunnen “twijfel laten hangen over de onpartijdigheid” van het jurylid, motiveerde de voorzitster.

Ook het federaal parket had eerder de woorden “betreurenswaardig” genoemd en gezegd dat een wraking er het logische gevolg van moet zijn. De meeste advocaten van de verdediging sloten zich aan bij de advocaten van Abdeslam en Ayari, die de wraking hadden geëist. Xavier Carrette, advocaat van beschuldigde Ibrahim Farisi, ging daar niet mee akkoord. Hij zei dat de man gewoon de versie van het parket samenvatte en volgens hem zijn mening niet liet doorschemeren. Guillaume Lys, advocaat van slachtoffervereniging V-Europe, zei zich te zullen gedragen naar de wijsheid van het hof, maar hij had het wel over een “excellente vraag”.

“Geen verrassing”

Het plaatsvervangende jurylid wou weten van de veiligheidsdiensten wat er door hun gedachten ging toen ze erachter kwamen dat Sofien Ayari en Mohamed Belkaid zich verscholen in de Driesstraat in Vorst. Hij nam daarbij het woord “operationele cel” in de mond.

Kort daarvoor had de plaatsvervanger gevraagd naar de reden waarom het terreurniveau op 20 november 2015 voor een week verhoogd werd van niveau 3 naar niveau 4. Paul Van Tigchelt, gewezen topman van OCAD, verduidelijkte dat er toen geloofwaardige informatie was dat een aanslag “imminent” was. Op vraag van een andere plaatsvervanger verklaarde Van Tigchelt eerder dat het voor de veiligheidsdiensten “geen verrassing” was dat er kalasjnikovs en een massa laders gevonden werden in de Driesstraat. Hij verwees naar de wapens die gebruikt werden voor de aanslag op concertzaal Bataclan in Parijs. “En het was duidelijk dat er een sterke link bestond tussen de Bataclan en de Driesstraat.”