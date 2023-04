België bouwt mee aan grootste veldhospitaal van Europa

Eind 2021 werd in Leopoldsburg het Belgische veldhospitaal tentoongesteld. — © KH

België slaat de handen in elkaar met Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Portugal, Roemenië en Turkije. De nieuwe reservecapaciteit moet vanaf 2024 ingezet kunnen worden bij natuur- en andere rampen.

Concreet gaat het om drie medische teams, die chirurgische ingrepen zullen kunnen doen en diagnoses stellen, en zeventien teams die gespecialiseerd zijn in een bepaald type verzorging, zoals de behandeling van brandwonden, orthopedische behandeling en geestelijke gezondheidszorg.

“Deze nieuwe capaciteit van rescEU zal de vorm aannemen van het grootste veldhospitaal in Europa, een van de meest geavanceerde in de wereld”, zegt Europees commissaris voor Crisishulp Janez Lenarcic. “Deze joint venture tussen de Europese Commissie en acht landen is een nieuwe hoeksteen van de Europese capaciteit om zich voor te bereiden en te reageren op uiteenlopende rampen.”