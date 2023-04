Dieven stelen laptops, tablets en PlayStations uit containerpark in Borgloon: “Die spullen werden toch weggegooid?”

Twee dertigers riskeren celstraffen van 18 en 24 maanden voor diefstallen van multimedia uit het containerpark in Borgloon. Volgens de procureur werden de gestolen laptops, tablets en PlayStations hersteld en doorverkocht. “Hoezo diefstal? Die spullen werden toch weggegooid?”, klonk het.

Een 33-jarige man uit Borgloon moest zich verantwoorden voor twee diefstallen op 19 januari en 3 mei 2021, bij het containerpark in Borgloon. De man ontvreemde er laptops, smartphones, tablets en PlayStations. Thuis herstelde hij de spullen en deed ze vervolgens terug van de hand. Volgens de Tongerse aanklager verkocht hij de herstelde goederen, maar zelf verklaart de man dat hij ze gratis weggaf aan kennissen en vrienden.

De dertiger zelf was zich van geen kwaad bewust, zo klonk het tijdens zijn verhoor. “Hoezo diefstal? Ik vond dat geen diefstal. Die spullen werden toch weggegooid?”, zo zei hij tegen de Tongerse rechter die hem duidelijk probeerde maken dat dat een misvatting is. “Het is niet voor niets dat er een omheining rond het containerpark staat en dat er camera’s geïnstalleerd zijn”, klonk het bij de rechter.

Naast de 33-jarige man, stond er ook een 38-jarige man uit Hasselt terecht voor de diefstal in mei. De twee zouden samen op de bewakingscamera’s te zien zijn. De Hasselaar gaf de feiten toe, maar de man uit Borgloon blijft beweren dat hij alleen handelde.

9.500 euro schade

Limburg.net stelde zich burgerlijke partij voor de schade bij het containerpark. Volgens hen moesten ze extra investeren in het plaatsen van nieuwe camera’s en de herstelling van de omheiningsdraad. Verder rekenen ze ook administratieve kosten door. De totale schadevergoeding werd begroot op 9.500 euro.

De Tongerse aanklager vraagt voor de 33-jarige man een celstraf van 18 maanden. Voor de 38-jarige man wordt er een straf van 24 maanden gevraagd omdat hij 28 veroordelingen op zijn naam heeft staan. Elk riskeren ze ook geldboetes van 800 euro.

De raadsman van de 33-jarige beklaagde wees op de beperkte mogelijkheden van haar cliënt. “Hij is zwakbegaafd. Mijn cliënt heeft die feiten gepleegd zonder erbij na te denken. Hij dacht dat hij er niemand kwaad mee deed.” Zij vraagt een autonome probatiestraf.

Vonnis volgt op 22 mei.