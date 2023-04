Ikea viert tachtigste verjaardag met heruitgave van klassiekers, maar dan in een nieuw jasje

De Nytillverkad-collectie bundelt een reeks meubels, beddengoed en accessoires die opnieuw zijn ontworpen en volgens de makers beantwoorden aan onze huidige woonbehoeften. In andere woorden: elk design knipoogt naar het origineel, maar is gemaakt van hedendaagse materialen en kreeg een hip kleurtje.

Een van de items in de lijn is lövet, een bruine salontafel die in 1956 werd geïntroduceerd. Nu krijgt de tafel de naam lövbacken mee en is ze te koop in oranje, blauw en muntgroen. Klaar om furore te maken als eyecatcher in eender welke kamer. Een ander iconisch ontwerp is het krypkornell-patroon van de Zweedse textielontwerper Sven Fristedt. Flashback naar 1980, toen de print te koop was onder de naam bladhult en beschikbaar was als zetelhoes. De vrolijke print is straks onder meer beschikbaar op beddengoed, keukenaccessoires en kussenovertrekken.

Ook de jerry-kruk onderging een metamorfose. Het stoeltje heet anno 2023 domsten en heeft een grenen blad met felgekleurde metalen poten. Of wat denk je van de iconische ­smed-kapstok, bedacht door ontwerper Rutger Andersson, die een tweede leven krijgt als bondskäret-kapstok en met zijn citroengele of lila uitvoering elke inkomhal opfleurt.

De Nytillverkad-collectie is beschikbaar vanaf juli 2023 en zal in de toekomst steeds uitgebreid worden met meer vernieuwde archiefstukken.

