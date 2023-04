Wimmertingen brengt hulde aan de Orde van Heilig Graf met tentoonstelling en naslagwerk

Hasselt

Wimmertingen heeft zaterdag hulde gebracht aan de Orde van het Heilig Graf met een tentoonstelling en een boek over de orde. “In de 13de eeuw was ons dorp de bakermat van de Reguliere Kanunniken van de Orde van het Heilig Graf in de toenmalige Nederlanden”, vertelt Wimmertingenaar Mathieu Vanhees, die als voorzitter van Cultuursmakers Hasselt het initiatief nam voor de feestelijkheden. “Het eerste klooster bevond zich aan de Mombeek, maar nadien bouwden de Ordebroeders een nieuw klooster op Henegauw. Dat is in de loop der tijden helemaal verkommerd, maar dankzij een privé-initiatief van Raymond Maesen is het helemaal gerestaureerd.” Na een historische schets van de stichting kwam een van dé kenners van de Orde van het Heilig Graf, Umbertho Cleuren , zijn naslagwerk over de orde voorstellen een werd er in ontmoetingscentrum De Wimbert een prestigieuze overzichtstentoonstelling geopend. Daarna konden de geïnteresseerden nog deelnemen aan twee wandelingen in de buurt van de locaties van de eerste kloosterstichtingen. (raru)