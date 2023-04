Tom De Cock van QMusic te gast in studio van Radio Internazionale

HOEVENZAVEL

Groot bezoek vrijdagavond in de studio van Radio Internazionale (RI) in Hoevenzavel. Niemand minder dan Tom De Cock, presentator bij Q-Music, heeft er het avondprogramma gevuld samen met Stefano Mathioudakis (18), presentator van RI. “We hebben het twee uur lang onder meer over zijn werk bij verschillende zenders en over zijn boeken gehad”, zegt Stefano niet zonder enige trots. “En of het aansloeg. Heel wat luisteraars hebben gebeld en gereageerd op zijn aanwezigheid. Hoe ik Tom heb kunnen overtuigen? Eigenlijk ken ik hem al bijna tien jaar. Ik ben ooit ook nog eens op bezoek geweest bij Radio MNM waar hij toen voor werkte. Maar het was tijdens een belprogramma van Q-Music dat ik hem live gevraagd heb als gast bij ons, bij Radio Internazionale. Hij heeft toen meteen toegezegd en zich ook aan zijn woord gehouden. Fantastisch toch.” (cn)