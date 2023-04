Zeg niet meer ‘Must See TV’, maar ‘Hoofdband’: het Chinese avontuur van 3x3-basketbalspeler Thibaut Vervoort

Er waren eens een Belg, een Nederlander en twee Chinezen die Team Futian vormden. Ze trainden in hun Europese uitvalsbasis in Servië, sparden met de Chinese nationale ploeg in Thailand, speelden gelijk de finale in hun eerste toernooi in Mongolië en trekken nu naar hun Aziatische uitvalsbasis in Shanghai. Dit is het Chinese 3x3-basketbalsprookje van Thibaut Vervoort. Correctie: mister Hoofdband.