Flying Nurses leren Breese kinderen EHBO

Bree

Tijdens de afgelopen paasvakantie werd de Breese jeugd weer flink in de watten gelegd door de jeugddienst: er stonden heel wat leuke activiteiten op de agenda. “Zo gingen we onder meer op uitstap naar Bobbejaanland”, klinkt het. “Maar ook onze workshop EHBO voor kinderen was een schot in de roos. De deelnemers kregen de kneepjes van de eerste hulp vlotjes onder de knie dankzij de uitleg van de Flying Nurses. Ze mochten zelf verbanden aanleggen, leerden hoe het lichaam werkt en zetten stapjes in het reanimeren. Meteen is het weer een stukje veiliger in Bree.” (pabr)