Kobe Lecompte brengt ode aan alle moeders in boek 'Van de Velde De Smet'

"Deze roman is een ode aan alle moeders ter wereld, ongeacht de manier waarop zij en haar kinderen het moederschap ervaren", aldus auteur Kobe Lecompte. Hij brengt met dit verhaal een totaal andere kijk op het moederschap, waarbij een zoon als een speelbal heen en weer geslingerd wordt tussen liefde en haat, respect en afgrijzen, begrip en onbegrip. En dit is niet het einde, want Kobe is nog niet uitverteld. In het najaar verschijnt zijn 6de boek. Al de boeken zijn te koop in elke boekhandel of je kan bestellen via www.kobeland.be