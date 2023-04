Honderden landbouwvoertuigen trekken langs de velden in Marcusprocessie

Op zaterdag 22 april vond 34ste editie van de jaarlijkse Marcusprocessie plaats in Mal, georganiseerd door de Landelijke Gilde Mal-Sluizen. De optocht ging van start om 19 uur na een misviering in de parochiekerk H. Kruis.

Een 300-tal tractoren trokken langs de velden en werden gezegend aan de Banneuxkapel door diaken Kris Buckinx, diaken Paul Gielen en pastoor Frans Vanaerschot. Het parcours werd ook uitgebreid tot 12 km tot op de hoogte van Elst Radar. Na de zegening was het tijd voor een hapje en een drankje en werd er gefeest op de afterparty met DJ Gijze en dj Hong Kong in de verwarmde feesttent.Speciale inspanningen werden geleverd door de diensten mobiliteit, evenementen, technische dienst en politie van Tongeren en Riemst om het geheel zo verkeersvriendelijk en veilig te laten verlopen.“Een bezoeker sprak ons aan en zei bewonderend: 'Wat een mooi event is dit toch' en bedankte de organisatie hiervoor, maar wij moeten in de eerste plaats de talloze bezoekers bedanken want het zijn zij die het event vorm geven en aantrekkelijk maken, alsook de vele vrijwilligers en sponsoren”, aldus de Landelijke Gilde Mal-Sluizen.