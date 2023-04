VIDEO. Gezien Domenico Tedesco? Matz Sels pakt uit met kandidaat voor save van het weekend in de Ligue 1

De beelden:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In het klassement van de Franse eerste klasse is Reims, onder leiding van Will Still, de pedalen wat kwijt na een recente 1 op 9. Het staat wel nog steeds achtste met 47 punten. Straatsburg klautert op zijn beurt na twee opeenvolgende overwinningen uit de gevarenzone naar de vijftiende positie met 32 eenheden.