Gunter Lamoot is toe aan zijn zesde avondvullende theatervoorstelling en die komt liefst acht jaar na zijn vijfde. — © Pieter Verhaeghe

Het zou wel eens een record kunnen zijn. Gunter Lamoot is toe aan zijn zesde avondvullende theatervoorstelling en die komt liefst acht jaar na de laatste. “Ik ben niet sterk in promotiepraatjes”, geeft de comedian toe. “Maar ik denk dat ik in dit genre iets unieks breng.”