Tadej Pogacar reageert met glimlach na zware valpartij in Luik-Bastenaken-Luik: “Remco, ons duel zal even moeten wachten”

Pogacar werd na zijn valpartij na 84,5 kilometer wedstrijd overgebracht naar het ziekenhuis. Uiteindelijk onderging de tweevoudige Tourwinnaar later op de dag een chirurgische ingreep bij een gespecialiseerde handchirurg in Genk. Hij liep breuken op aan de handwortelbeentjes in zijn linkerpols.

“De operatie aan het scheepvormig been van Tadej Pogacar is succesvol verlopen”, meldt teamarts Adrian Rotunno. “Hij reist maandag naar huis om te herstellen en revalideren.”

Een ferme tik dus in de voorbereiding op de Tour, die Pogacar voor de derde keer wil winnen. Maar aan zijn goed humeur werd niet geraakt. “Wel, shit happens”, schrijft de Sloveen op Instagram. “Ik heb gelukkig alleen mijn pols gebroken, gezien de gekte van de valpartij die gebeurde. Ik wens ook Mikke Honoré (die samen met Pogacar tegen de grond ging, red.) een spoedig herstel toe, want hij viel harder dan mij. Het is moeilijk om te beschrijven hoe gelukkig ik me voel. Ik heb enorm veel steun gekregen van supporters, familie, vrienden, mijn team en hier in het ziekenhuis. Daarvoor ben ik enorm dankbaar. Ik hoop jullie allemaal snel weer te zien. En proficiat Remco Evenpoel met je overwinning. Onze strijd zal moeten wachten tot de volgende keer.”