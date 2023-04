In gesprek met de nieuwe weervrouw Jacotte Brokken: “Mocht het een vacature geweest zijn, had ik nooit gesolliciteerd”

Jacotte Brokken: “Als we ons allemaal bewust zouden zijn van het feit dat een weekendje Madrid met het vliegtuig niet zo’n goed idee is, zou dat al heel wat zijn” — © Kaat Pype

Wat weet je over Jacotte Brokken? Als het in de volgende Slimste mens een vraag wordt, dan zijn dit de vier antwoorden: chemicus, chaoot, italofiel, en natuurlijk: weervrouw. Met een duurzame missie: ons nog iets bewuster maken van de klimaatproblematiek. “Frank Deboosere vervangen? Dat blijft onwerkelijk. Mocht het een vacature geweest zijn, had ik nooit gesolliciteerd.”