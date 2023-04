Château Neercanne in Maastricht, net over de grens met Kanne, krijgt weer een Michelinster. In 2018 verloor het restaurant haar ster. In totaal mogen restaurants in Nederlands-Limburg maar liefst vier nieuwe Michelinsterren bijschrijven. Naast Château Neercanne zijn dat Flavours in Weert en de restaurants Studio en Au Coin des Bons Enfants in Maastricht die elk één ster kregen.