Motorrijder betrapt zonder rijbewijs en onder invloed van drugs en alcohol

De politiezones LRH en Beringen/Ham/Tessenderlo hebben tijdens het provinciaal SLim-actieweekend in totaal 38 chauffeurs onder invloed betrapt. Eén motorrijder had zowel alcohol als drugs genomen, had geen rijbewijs op zak en had zijn motorfiets niet gekeurd en verzekerd.

Afgelopen weekend was er in alle Limburgse politiezones een SLim-actie. SLim (Safe-Limburg) is een provinciale gecoördineerde actie om weekendongevallen te voorkomen. Er werd extra gecontroleerd op alcohol en drugs. Binnen de politiezone LRH gebeurde dat op de Verbindingslaan in Diepenbeek; op de Meldertsebaan en Gestelstraat in Lummen; en op de Kempische Steenweg, Herkenrodesingel, Luikersteenweg en Kuringersteenweg in Hasselt.

751 van de 771 bestuurder bliezen negatief. 14 chauffeurs hadden te veel gedronken, 6 zaten onder invloed van drugs achter het stuur. Ze moesten hun rijbewijs meteen inleveren. Een motorrijder probeerde de controle te omzeilen, maar werd toch onderschept. De man bleek onder invloed van alcohol én drugs te rijden. Bovendien had hij geen rijbewijs bij en was zijn motorfiets niet verzekerd en niet gekeurd. De man had ook drugs op zak. De motorfiets werd in beslag genomen.

De politie Beringen/Ham/Tessenderlo controleerde in de Neerstraat in Tessenderlo, op de Staatsbaan in Ham en op de Molendijk in Beringen. 12 bestuurders bleken onder invloed van alcohol, 2 onder invloed van drugs. In Ham werd een chauffeur betrapt die naast een positieve speekseltest ook reed zonder rijbewijs. De politie trok drie rijbewijzen in omdat de bestuurders veel te snel reden. Een van hen haalde liefst 110 km/uur in een zone 50, de andere twee reden 100 km/uur en 130 km/uur in een zone 70. siol