Oekraïne: “Rusland is begonnen met evacuatie van burgers uit bezet gebied nabij Cherson”

Rusland is begonnen met het evacueren van mensen uit bezette gebieden in de buurt van Cherson, in het zuiden van Oekraïne. Dat beweren hooggeplaatste Oekraïense bronnen van The New York Times, die daarin een signaal zien dat Rusland zich voorbereidt om zich een beetje terug te trekken om het nakende Oekraïense tegenoffensief op te vangen.

“Ik heb informatie dat de evacuatie vandaag (zondag, nvdr) begint met het excuus dat Rusland de burgers wil beschermen tegen hevige gevechten in de regio”, zei Oleksandr Samoilenko, hoofd van de regionale overheid in Cherson, zondag. “Tijdens het terugtrekken proberen de troepen zoveel te stelen als ze kunnen.”

Vanuit Rusland kwam geen bevestiging of ontkenning van die beweringen. Het Russische leger heeft sinds het begin van de oorlog in Oekraïne wel al vaker gebieden geëvacueerd, anticiperend op een offensief van het Oekraïense leger. Uit Cherson zelf hebben de Russische troepen zich in november al teruggetrokken, net als van de westelijke oever van de rivier Dnjepr, maar in de ruime regio zijn ze wel nog aanwezig. Meer zelfs: Rusland beschouwt het als hun grondgebied.

De evacuaties zouden kunnen betekenen dat Rusland daar een Oekraïens tegenoffensief verwacht en zich daar extra op wil voorbereiden. Maandag leek het er even op dat het al zover was, toen Oekraïense militairen de Dnjepr overstaken, maar volgens analisten is dat nog niet het begin van het offensief.