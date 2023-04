Onze tv-tips: de moeder van de premier, virtuoos met saxofoon en een sprookje

Waarom wachten

Canvas, di, 21.20u

Premier De Croo heeft een drukke agenda. Hoewel hij naast zijn ouders woont, ziet hij zijn moeder weinig. Alexander is pas geboren na veertien jaar huwelijk en Françoise is nooit gelukkiger geweest in haar leven. Het idee dat zijn moeder er ooit niet meer zal zijn, daar wil Alexander niet over nadenken. Moeder en zoon hebben een openhartig gesprek over hun band, wij mogen toekijken. (tove)

Candy

NPO2, di, 22.12u

De Nederlandse Candy Dulfer werd beroemd als saxofoniste. Op haar 14de richt ze de band Funky Stuff op, waarmee ze op radio en televisie speelt. Ze treedt op in het voorprogramma van Madonna en in dat van Prince: “When I want sax, I call Candy!” Tijdens de pandemie blijft ze muziek maken en aan een nieuw album werken, onder andere met Nile Rodgers. Een unieke inkijk in haar muzikale leven. (tove)

Snow White and the Huntsman

VTM3, di, 20.35u

Wanneer de boosaardige Ravenna ontdekt dat stiefdochter Sneeuwwitje mooier is dan zij wil ze het meisje uit de weg ruimen. Sneeuwwitje verstopt zich in het bos. Ravenna geeft een jager de opdracht om haar te zoeken. Een film met grote namen zoals Kristen Stewart, Charlize Theron en Chris Hemsworth. Niet onbelangrijk: genomineerd voor twee Oscars. Het bekende verhaal in een geslaagde real action film. (tove)