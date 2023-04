OPROEP. Zuid-Azië kreunt onder hittegolf: woon jij in Azië of heb je er familie?

Verschillende landen in het zuiden van Azië worden geteisterd door een extreme hittegolf. Met recordtemperaturen tot wel 45°C worden sommige regio’s zelfs onleefbaar. Woon jij in Azië of heb je er familie? Laat het ons weten.

Azië wordt de laatste weken overspoeld door een nooit geziene hittegolf met temperaturen tot wel 45°C. Het is er zo heet dat regeringen zelfs oproepen om binnen te blijven. Wij zijn op zoek naar Limburgers in Azië die over de hittegolf willen vertellen. Woon jij zelf in Zuid-Azië of heb je er familie? Laat het ons hier weten. EF