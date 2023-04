Bergs en Collignon maken sprong in ATP-klassement, Goffin blijft in top 100

Zizou Bergs is dankzij zijn titel op het Challengertoernooi in Tallahassee 24 plaatsen gestegen in het maandag gepubliceerde ATP-klassement. De Limburger staat nu op plek 132 en nadert op Belgiës nummer 1 David Goffin, die op de 95e positie prijkt.

Goffin is vier plaatsen gestegen na zijn uitschakeling in de tweede ronde in Barcelona tegen de Japanner Yoshihito Nishioka. De Luikenaar speelt deze week het Masters 1000-toernooi in Madrid. Hij staat in de eerste ronde tegenover de Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP 53).

Enkele Belgische tennissers boekten een opmerkelijke vooruitgang, waaronder Zizou Bergs, die nu de 132e plaats op de ranglijst inneemt. Hij won zondag het Challengertoernooi in Tallahassee en steeg 24 plaatsen. Kimmer Coppejans blijft derde Belg op de 178e plaats. De kwartfinalist van de Challenger in het Portugese Oeiras steeg elf plaatsen. Het was echter Raphaël Collignon die de grootste sprong in het klassement maakte: hij steeg van de 249e naar de 211e plaats na zijn verloren finale in de Challenger in Roseto degli Abruzzi.

De Serviër Novak Djokovic blijft ondanks zijn vroege uitschakeling in de kwartfinales in het Bosnische Banja Luka bovenaan de ranglijst staan. De Spaanse runner-up Carlos Alcaraz verdedigt zijn titel deze week in Madrid. Djokovic heeft zich afgemeld voor het toernooi vanwege een blessure. De Rus Daniil Medvedev maakt het podium compleet.

Mertens status quo 29e op WTA-ranking

Met de voorbije week enkel het WTA-toernooi in het Duitse Stuttgart op het programma, verandert er weinig aan de top van de maandag gepubliceerde WTA-ranking.

Elise Mertens blijft daarin status quo met een 29e plaats de beste Belgische. Maryna Zanevska gaat één plaats vooruit en is nu 75e, met Ysaline Bonaventure (84) en Alison Van Uytvanck (95) staan er nog twee landgenotes in de top honderd.

Deze week starten in Madrid de kwalificaties voor de prestigieuze Mutua Open, een belangrijk voorbereidingstoernooi op Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. Bonaventure neemt het in de eerste ronde van de kwalificaties op tegen de Roemeense Elena-Gabriela Ruse (WTA 39).

Met Mertens en Zanevska staan er ook twee Belgen rechtstreeks op de hoofdtabel. Als 24e reekshoofd is Mertens in de eerste ronde vrij, waarna ze in ronde twee uitkomt tegen de winnares van het duel tussen de Chinese Lin Zhu (WTA 39) en de Canadese Rebecca Marino (WTA 79). Zanevska krijgt in de openingsronde de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 138) voorgeschoteld.

In de top tien van de WTA-ranking zijn er geen wijzigingen te noteren. Iga Swiatek was zondag net als vorig jaar te sterk voor Aryna Sabalenka in de finale van het WTA-toernooi in het Duitse Stuttgart. De Poolse blijft aan de leiding op de vrouwenranking, met een riante voorsprong op Sabalenka. Nadien volgen de Amerikaanse Jessica Pegula, de Tunesische Ons Jabeur en de Française Caroline Garcia.