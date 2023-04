Tourdirectrice en commentator Marion Rousse blikt terug op het voorjaar: “Deze Kopecky kan op alle terreinen schitteren”

Zondag zat ze nog gewoon in de commentaarcabine tijdens Luik-Bastenaken-Luik. Binnen enkele maanden ruilt ze die weer in voor de wagen van de koersdirectrice in de Tour de France Femmes waar ze CEO van is. En als dat nog niet genoeg wielerprikkels zouden zijn, heeft ze thuis ook nog altijd ene Julian Alaphilippe als wederhelft. De Française Marion Rousse (31) is alomtegenwoordig in het wielrennen en dus is ze ook perfect gepositioneerd om terug te blikken op het voorjaar.