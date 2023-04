Wie is momenteel ‘De Beste Club’ van uw gemeente? Ontdek hier de tussenstand

Wie wordt ‘dé beste club van Limburg’? Welke club uit het Limburgse amateurvoetbal verzamelt de meeste stemmen en wint 2.500 euro cash? Stemmen (via onze app of www.hbvl.be) kan nog tot en met 1 mei. Ontdek hier alvast de tussenstand per gemeente, want ook de beste club per gemeente wint een leuk presentje.

Hoe kan je stemmen? Stem hier mee voor de Beste Club van Limburg Stemmen kan alleen via de app Open of download de gratis HBVL-nieuwsapp Ga naar Meer en klik op Wedstrijden en acties Stem mee en maak kans op 2.500 euro voor uw voetbalclub en een iPhone 13 voor uzelf Meestemmen kan van 18/04 t.e.m. 01/05/2023

Het Belang van Limburg is op zoek naar dé voetbalclub van Limburg! Een unieke verkiezing, waarbij u via stemming mee kan bepalen wie wint. De amateurclub uit het Limburgse voetbal die de meeste stemmen verzamelt, krijgt liefst 2.500 euro cash (vrij te besteden). Ook voor uzelf hangt er mogelijk een prijs aan vast: onder alle stemmers verloten we immers een IPhone 13 van Apple.

Naast dé club van Limburg zijn we ook benieuwd welke club het populairst is per gemeente. We maken er graag een gemeentestrijd van. De club die in zijn gemeente wint, krijgt een leuk presentje. Precies halfweg onze verkiezing geven we graag een eerste tussenstand mee. We vermelden niet het aantal stemmen (want dat is de schiftingsvraag om de iPhone 13 te winnen), maar wel de positie per gemeente. Een paar opmerkelijke vaststellingen daarbij: Patro, dat afgelopen weekend de poort naar 1B openbeukte, moet in Maasmechelen Boorsem Sport voor zich dulden. In Hasselt blijkt Eendracht Stevoort (na één week stemmen) populairder dan pakweg Hades en Hasselt en ook nationalers Tongeren en Pelt tellen op dit moment minder stemmen dan hun kleine broertjes Unico en Kadijk. In Sint-Truiden staat Velm op nummer één vóór Zepperen-Brustem, de kampioen van eerste provinciale. Vraag is ook of KRC Genk Ladies op de steun van de KRC-achterban kan rekenen om Genk VV alsnog van de troon te stoten. Heeft u nog niet gestemd, doe dat dan snel (alleszins voor 1 mei). Er hangt 2.500 euro en de (gemeente-)eer van uw club vanaf.

Clubs/spelers, die op hun sociale media campagne voeren, gebruiken daarvoor best de hashtag #fclimburg. Doet u of uw club iets speciaals of ludieks om stemmen te ronselen, laat het ons zeker weten (via sport@hetbelangvanlimburg.be), wie weet brengt onze sportredactie er wel verslag van uit.

Stemmen kan dus tot en met 1 mei via de HBVL-nieuwsapp, de winnende club wordt bekendgemaakt op het slotgala van de 21ste editie van Provinciaal Voetballer van het Jaar, op vrijdag 26 mei.