Schattenjager kan ogen niet geloven wanneer hij eeuwenoude, gouden ring opgraaft

Matthew Hepworth (48) gaat in zijn vrije tijd vaak op stap met zijn metaaldetector, een hobby die hij al meer dan dertig jaar doet. Hij vindt maar zelden iets waardevols, maar af en toe is het toch prijs. Vorig jaar groef hij een kostbare zilveren ring op en in 2016 ontdekte hij een begraafplaats uit de Bronstijd. De Brit kon zijn ogen niet geloven toen hij onlangs opnieuw iets zag glinsteren dat op goud leek toen hij de grond had omgewoeld. Tot zijn verbazing haalde hij een 15de-eeuwse gouden ring boven, waarin een afbeelding van Maria en Jezus gegraveerd is. “Dit is een erg zeldzame vondst”, aldus de schattenjager. “Het is een stukje geschiedenis dat geborgen werd.”