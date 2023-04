Vuurspuwende ‘Maleficent’-draak gaat in vlammen op tijdens liveshow in Disneyland

Bezoekers waren zaterdagavond even in paniek toen de Maleficent-draak in Disneyland in de Amerikaanse staat Californië in vlammen op ging. De vuurspuwende animatronic werd opgevoerd tijdens de Fantasmic-liveshow toen er plots een explosie klonk. De dertien meter hoge draak stond in een mum van tijd in lichterlaaie, waardoor enkele attracties werden gesloten en bezoekers werden geëvacueerd. Er raakte niemand gewond, maar het pretpark zal even geen vuur en vuurwerk gebruiken tot het onderzoek naar de brand is afgerond.