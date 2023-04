Waarom er plots overal peer-emoticons opduiken op Instagram

Het begon allemaal toen het bedrijfje Pear “een van de grootste sociale experimenten ter wereld” opstartte. Het doel van de firma? Alle vrijgezellen aan een partner helpen. Niet via online tools, maar door singles een groene ring te laten dragen om zo duidelijk te maken dat ze vrij zijn.

LEES OOK:

“Als 1,2 miljard singles over de hele wereld een kleine groene ring om hun vinger zouden dragen om te laten zien dat ze single zijn, zouden we geen dating-apps nodig hebben”, staat er op de website te lezen. Een offline verhaal dus, waarin romantische connecties op een natuurlijke manier kunnen groeien. Momenteel leeft het concept vooral in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Canada en Australië, maar stilaan waait de trend ook over naar andere landen.

Intussen hebben singles ook een andere manier gevonden om hun vrijgezellenstatus kenbaar te maken. In plaats van een ring rond hun vinger te schuiven (kostprijs: 23, 95 euro voor drie stuks), plaatsen ze een peer-emoticon op hun Instagram-profiel. Daarmee knipogen ze naar het sociale experiment én doen ze er ineens ook aan mee. Goed nieuws dus als je vlam pronkt met een peer op het profiel: die zit niet in een relatie.