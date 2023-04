Houdt KVK Wellen Wezel Sport zondag alsnog van de titel?

Het begon nochtans zo goed voor de thuisploeg. Al in de tweede minuut prikte Kjell Ven de openingstreffer tegen de netten. “We namen inderdaad een schitterende start”, aldus Rochdi Achenteh. “Het nodige vertrouwen was aanwezig en we konden rekenen op de steun van ons publiek. We zaten meteen scherp in de match en ook na de 1-0 hadden we zeker het beste van het spel. De gelijkmaker viel ongelukkig. Er was geen sprake van een uitgespeelde kans van Geel. Een waardeloze pass veranderde van richting en viel ongelukkig voor de voet van een bezoekende aanvaller. Sorry voor de uitdrukking, maar het was een kutgoal. Dat was ook meteen het enige wat ik te zien kreeg van Geel. Want ook in de tweede helft dwongen wij de beste kansen af.”

Rode kaart voor Geens

Die tweede helft zat een lange tijd op slot. Tien minuten voor het laatste fluitsignaal werd de partij ontsierd door de uitsluiting van Wezel-doelman Bo Geens. Die kreeg rood omdat hij een bal in een groep Geel-supporters achter zijn doel gooide. “Ik kan de emoties van Bo wel begrijpen”, nam Achenteh het op voor zijn ploegmaat. “We werden beschimpt en bespuwd en dan kan het al eens te veel worden. Maar ook met 10 man bleven we voor het meeste doelgevaar zorgen. Als er één ploeg mocht winnen, dan was het zeker Wezel.”

Vol aan de bak op Wellen

Door het gelijkspel moeten Achenteh en co. zondag nog vol aan de bak op het veld van Wellen. “Jammer genoeg zijn Biemans, Geens en ikzelf geschorst. Maar we hebben een sterke groep, die dit zal opvangen. We draaien al van het begin van het seizoen mee in de kop van het klassement. We verdienen gewoon die titel”, meent de flankspeler nog.

Trainer Wim Mennes was op zijn beurt ontgoocheld. “Zeker niet in het spel van mijn team, maar ik had graag het karwei voor eigen supporters afgemaakt. In de eerste helft domineerden we de match. Die vroege treffer was een opsteker. Jammer genoeg slikten we de 1-1 op een moment dat niemand het verwachtte. Dat doelpunt viel letterlijk uit het niets. Na de pauze zakte het niveau van de match wel een beetje, maar we dwongen toch nog enkele halve kansen af. Als ik ontgoocheld moet zijn, is dat om het missen van die mogelijkheden. We waren enkele keren heel dicht bij de titel. Maar goed, er is niets meer aan te veranderen. We laten de rust in de groep weerkeren en gaan deze week opnieuw goed werken. Het komt komend weekend wel goed.”