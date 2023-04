Politie spoort verdachte op na schermutseling in Zonhoven

De politie zakte zondag af naar de Mezenstraat in Zonhoven. — © mm

Zonhoven

De politie is op zoek naar een verdachte van een schermutseling in Zonhoven. De melder zegt dat hij door de opgespoorde man werd vastgebonden.

De feiten speelden zich zondag af in de Mezenstraat. De politie werd gealarmeerd door iemand die vertelde dat hij het slachtoffer was van een schermutseling waarbij hij werd vastgebonden. De man contacteerde de politie nadat hij zichzelf had kunnen bevrijden. Hij raakte niet gewond, maar zou wel onder de indruk zijn geweest.

In welke context de schermutseling zich afspeelde wordt verder onderzocht. Beide mannen zouden elkaar wel kennen. De politie trof de verdachte niet aan in de Mezenstraat. Hij wordt nu opgespoord en staat geseind. ppn