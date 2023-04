Samana Genenbos-Geneiken viert lentefeest

Maandagavond 17 april en dinsdagvoormiddag 18 april was er al veel bedrijvigheid in parochiecentrum Eikenbos. Samana vierde immers haar lentefeest .

Om 11u30 verwelkomde voorzitter Jaak iedereen in de mooi versierde zaal van het Parochiecentrum Eikenbos. Na het welkomstwoord van de voorzitter was het tijd voor de paasviering. Deze werd voorgegaan door pastoor-moderator Tony en verzorgd door een aantal kernleden en mooi opgeluisterd door het parochiaal zangkoor. Na de viering volgde een heerlijk middagmaal. Voor animatie zorgden de Akkermennekes, een volksdansgroep uit Berkenbos. Zij brachten een origineel Breugel-optreden, waarbij de aanwezigen uitgenodigd werden om mee te dansen. Tijdens de pauze volgde het dessert: lekker zelfgemaakte taart met koffie .Daarna was er het tweede deel van het optreden van de Akkermennekes en de trekking van de tombola. Rond 16u30 werd afgesloten met een kleine attentie.