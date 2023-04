Wagner-baas dreigt Oekraïense soldaten niet meer gevangen te nemen maar te doden: “We vernietigen iedereen”

De leider van de Russische huurlingengroep Wagner, Jevgeni Prigozjin, heeft gedreigd dat zijn soldaten bij gevechten in Oekraïne geen Oekraïense militairen meer gevangen zullen nemen. In plaats daarvan zouden gevangen Oekraïense troepen allemaal worden gedood. “We zullen iedereen op het slagveld vernietigen”, zei de Wagner-baas zondag op Telegram.

De leider van het huurlingenleger reageert hiermee op een onderschepte radioboodschap van Oekraïners waarin zij zouden praten over het doodschieten van gewonde Wagner-huurlingen. Prigozjin beschuldigde Kiev ervan het internationaal recht te schenden.

Of de dreiging van Prigozjin ook zal leiden tot een werkelijk bevel aan zijn troepen, is niet duidelijk. Tijdens het orthodoxe paasfeest werden er midden april nog 130 Oekraïense gevangenen vrijgelaten, ook door de Wagner-groep.

De troepen van Prigozjin vechten naast het Russische leger in Oekraïne, nadat Rusland zijn buurland in februari 2022 binnenviel. De Wagner-groep, bestaande uit veel voormalige gevangenen, vecht vooral in het gebied rondom Bachmoet. Daar woedt al maanden een hevige strijd, die een symbool is geworden voor de strijd om de geïndustrialiseerde regio Donbas.