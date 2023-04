Joos Gysen stopt als voorzitter van Tectum Achel, Ben Schuurmans volgt hem op

Lees hier het persbericht van Tectum Achel:

Voorzitter Joos Gysen laat op het einde van het lopende seizoen het voorzitterschap van volleybalclub Tectum Achel over aan longtime bestuurslid Ben Schuurmans. Gysen kwam in 2017 bij de club als sponsor, nadien nam hij een rol op als consulent. Toen hij voorzitter werd van de club, was het voor hem belangrijk dat de club een duidelijke, strategische visie voor de toekomst had. Nu, 5 jaar later is de club een vaste middenmoter in Liga A, heeft het de covidcrisis overleefd en staat er een bloeiende jeugdwerking. De volgende fase in de uitbouw van de club vraagt een intensievere opvolging van de voorzitter. Joos’ familiale en professionele agenda laten hier momenteel geen ruimte voor en daarom besliste Joos Gysen een stap opzij te zetten. Voor de opvolging van Joos werd de man die Joos in 2017 bij de club haalde gekozen. Ben Schuurmans is sinds 1976 (!) vergroeid met Avoc/Tectum Achel. Als geboren en getogen Achelaar, gepokt en gemazeld in de volleybalwereld, zal hij, met de steun van de voltallige bestuursploeg, de club in de volgende fase van haar uitbouw leiden. “Nu het fanionteam in de Lotto Volley League haar vaste stek heeft verworven en die rol wil consolideren, ligt er een grote uitdaging om de club in de breedte, van jeugd tot de overige seniorenploegen, te doen groeien en versterken en dit door hier maximale ondersteuning en aandacht aan te geven” aldus Ben Schuurmans. Naast Joos Gysen neemt ook penningmeester Serge vander Linden afscheid van het bestuur. Serge wordt opgevolgd door Ronny Van Moorsel. Ronny was eind jaren negentig nog ploegmaat van Joos in het A-team, en was als voorzitter van de adviesraad aan de club verbonden. Als lid van het management van naamsponsor Tectum is hij trouwens een ideaal brugfiguur naar onze partners. De club dankt Joos en Serge voor hun structurele hulp en kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst.