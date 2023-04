Sergio Ramos gooit doodsbedreigingen online in kritische boodschap aan Elon Musk: “Geld verdienen is één ding, maar...”

Musk nam Twitter in oktober over voor 44 miljard dollar en werd ook CEO. Nadien volgde een turbulente periode met veel ontslagen en controverse, onder meer over het herstel van de account van voormalig Amerikaans president Donald Trump. De Amerikaan waarschuwde vorige maand nog dat zijn “radicale veranderingen” noodzakelijk waren wegens de financiële problemen.

Recent zijn ze bij Twitter de ‘oude’ blauwe verificatievinkjes aan het verwijderen. Alleen wie betaalt voor zo’n vinkje zal dat nu nog achter zijn naam, uitgezonderd enkele beroemdheden. Musk beloofde al maanden dat de vinkjes “gedemocratiseerd” zouden worden, door ze achter de naam van iedere gebruiker te zetten die voor een abonnement betaalde. Voorheen waren de vinkjes voorbehouden voor publieke figuren, van wie Twitter de identiteit geverifieerd had. De blauwe vinkjes zullen nu enkel nog te zien zijn naast de namen van “Twitter Blue”-abonnees, die daarvoor 8 dollar per maand moeten neertellen.

Sergio Ramos was zo iemand die zijn blauwe vinkje zag verdwijnen, ondanks meer dan 20 miljoen volgers. En dat resulteerde in een kritische tweet aan het adres van Elon Musk.

“Blauwe vinkjes verwijderen, betalingen afdwingen en geld verdienen is één strategie. Haat uit de wereld helpen, respect promoten en van Twitter een betere plek maken zou een andere kunnen zijn. Ik zeg het maar”, aldus de verdediger van PSG, die enkele ontvangen doodsbedreigingen mee in zijn tweet stopte.

Die bedreigingen gingen als volgt:

“Ik wens Sergio Ramos het grootste leed toe. De gelukkigste vier dagen van mijn leven zullen zijn: wanneer Ramos sterft, wanneer Pilar Rubio sterft, wanneer zijn eerste zoon sterft, wanneer zijn tweede zoon sterft.”

“Sergio Ramos, ik hoop dat je moeder, zus, dochter, vrouw sterven als stront, klootzak. En je moeder is een klootzak, je hele familie is de lul, en je bent een echte klootzak. Je moeder, vrouw en dochter zijn allemaal hoeren en jij bent de grootste bedrieger in de voetbalgeschiedenis.”

De 37-jarige Sergio Ramos speelde jarenlang voor Real Madrid en won daar alles wat er te winnen valt in het voetbal, waaronder vier keer de Champions League. In de zomer van 2021 maakte de verdediger de overstap naar PSG. Met Spanje won hij een wereldtitel en twee keer het EK.