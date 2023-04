Volledige voorraad van 30.000 gratis HBVL-kersenboompjes is al gereserveerd

De kersenboomactie van Het Belang van Limburg is een fenomenaal succes. Op minder dan een week zijn 30.000 gratis boompjes gereserveerd. Daarmee is de hele voorziene voorraad uitgeput.

In de koelruimtes van kwekerij DEPA-Fruit in Nieuwerkerken liggen maar liefst 30.000 boompjes klaar voor de kersenboomactie van Het Belang van Limburg. Iedereen kon een gratis boompje reserveren via onze HBVL-nieuwsapp zolang de voorraad strekte. De weggeefactie startte op 19 april en bleek een gigantische hit: op minder dan een week tijd zitten we al tegen de 30.000 reservaties en moeten we de inschrijvingen afronden. Want op is op, dus hopelijk ben jij een van de gelukkigen die tijdig reserveerde.

Op woensdag 10 mei verdelen we alle 30.000 gereserveerde kerselaartjes van 16 tot 20 uur op locaties in de verschillende Limburgse gemeenten en Diest. Het precieze afhaaladres vind je terug in de bevestigingsmail. “De verdeling van de boompjes gebeurt opnieuw door zowat al onze collega’s die dagelijks Het Belang van Limburg maken”, zegt onze partnership manager Piet Vandebroek. “We kijken ernaar uit om onze lezers op 10 mei weer dit mooie cadeau mee te geven.”