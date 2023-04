Ruim 1.000 snelheidsduivels betrapt in drie Limburgse politiezones tijdens flitsmarathon

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst controleerde vrijdag in totaal 5.501 bestuurders. 373 reden te snel, ongeveer 6,7 procent. Op de Riemsterweg in Bilzen liepen wel 16 procent van de chauffeurs tegen de lamp. Een van hen haalde er liefst 94 km/uur, hoewel de maximumsnelheid 50 km/uur is. Het ging zelfs om een beginnende bestuurder. Ook op de Zutendaalweg werd er hard gereden in de bebouwde kom. Eén chauffeur reed er 95 km/uur, opnieuw een beginnende bestuurster uit Oudsbergen. Ze verloor meteen haar rijbewijs. Op de Taunusweg, een zone 70, werd dan weer een snelheidsduivel betrapt met 104 km/uur.

De politie Lanaken-Maasmechelen controleerde vrijdag in totaal 1.638 voertuigen. 243 bestuurders reden te snel, ongeveer 14,8 procent. De zwaarste overtreding werd begaan op de Europalaan in Lanaken, een zone 70. Een bestuurder reed er maar liefst 152 km/uur, ruim dubbel zo snel als toegelaten.

In Lommel controleerde de politie 3.188 voertuigen. 422 reden te snel, ongeveer 13,2 procent. Eén bestuurder haalde 62 km/uur in een schoolomgeving, waar 30 km/uur geldt.