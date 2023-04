Pas getrouwd: Laure en Jan in Hasselt

Hasselt

Jan Vandewalle (29) uit Kuringen, arts-specialist in opleiding

Laure Scheepers (29) uit Hasselt, huisarts

Kinderen: Bob (6 maanden)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “ We kennen elkaar al van in onze middelbareschooltijd in Kindsheid Jesu”, vertelt het stralende bruidspaar. “Acht jaar geleden zijn we tijdens onze studententijd een koppel geworden.” (raru)

