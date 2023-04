Pas getrouwd: Stephani en Olivier in Lanaken

Lanaken

Olivier Missotten (39) uit Sint-Truiden, sales manager

Stephani Bar (38) uit Riemst, persattaché

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? Olivier en Stephani hebben elkaar het jawoord gegeven in de kapel van domein Pietersheim in Lanaken. "We hebben elkaar 10 jaar geleden leren kennen in het uitgaansleven in Hasselt", vertelt het paar. (gn)