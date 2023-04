Had u dit gezien tijdens Luik-Bastenaken-Luik? Remco Evenepoel spelt boze renner van Jumbo-Visma de les in volle finale

De Hongaarse kampioen van Jumbo-Visma vond dat de troepen van Remco Evenepoel iets te veel profiteerden van de motoren die voor de groep der favorieten reden. Valter maanden die aan hem om meer afstand te houden, terwijl de mannen van Soudal Quick-Step vreemd opkeken van de actie. Evenepoel maande de Hongaar zelfs aan tot kalmte.

“Zeker op dat moment, in die afdaling van de Rosier, reden ze echt gewoon in het wiel”, stelde ploegleider Maarten Wynants achteraf bij In De Leiderstrui. “Het ging daar ook van meer dan één minuut naar dertig seconden, dat was echt veel.”