Acht Belgen geëvacueerd uit Soedan, nog dertigtal ter plaatse

Sinds afgelopen weekend werken verschillende landen samen om elkaars onderdanen uit Soedan weg te halen. Buitenlandse Zaken in België liet weten dat er zich 42 Belgen en rechthebbenden bevinden en dat met Frankrijk en Nederland wordt samengewerkt om de Europeanen die dat willen, zo snel mogelijk te evacueren.

Intussen zijn al acht Belgen en hun familieleden geëvacueerd, zei minister Lahbib maandagochtend, voor aanvang van de Europese ministerraad Buitenlandse Zaken. Onder hen ook Wim Fransen, die aan het hoofd staat van de afdeling van het directoraat-generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO) in Soedan. Hij raakte vorige week gewond bij het opflakkerende geweld.

Een dertigtal Belgen is nog ter plaatse in Soedan. “Maar een groot deel van hen heeft niet de wil uitgedrukt om te vertrekken”, zei Lahbib. Het is mogelijk dat nog andere evacuatieoperaties plaatsvinden, maar dat is nog niet zeker. “Alles hangt af van de veiligheidssituatie ter plaatse.” Lahbib bedankte het Belgische diplomatieke personeel en de samenwerking met landen als Frankrijk, Djibouti, Jordanië, Duitsland en Nederland.