‘De mol’-kandidaten nemen jarige Gilles De Coster beet met hondenkoekjes: “Zo zout”

Gilles De Coster draait de kandidaten van De mol voortdurend een rad voor de ogen tijdens de opnames van het populaire programma, maar moet zelf opletten dat hij niet beet wordt genomen. De presentator vierde zijn verjaardag tijdens de opnames in Arizona en kreeg voor die speciale gelegenheid koekjes van de kandidaten. Zonder veel argwaan begon hij op zijn verjaardagscadeau te knabbelen en hij had niet door dat het eigenlijk hondenvoer was. “Zo zout”, klinkt het in een fragment van De mol dat niet op tv werd vertoond.