Antwerpse hotels vragen strengere aanpak van Airbnb: “De cowboys krijgen bijna vrij spel”

Het aantal accommodaties dat verhuurd wordt via Airbnb is in Antwerpen gestegen van 1.494 in 2017 tot 1.942. Hoeveel er nog onder de radar verhuurd wordt, is niet bekend. In Brussel heeft een speciale controlecel al 463 kamers, flats of woningen offline gehaald sinds 2020. In Gent gaat de stad een hogere toeristenbelasting heffen op Airbnb-verblijven. In Antwerpen houdt schepen Koen Kennis (N-VA) het bij het bestaande controlesysteem, maar voor de hotelsector is er meer nodig: “De aanpak moet veel strenger, zeker nu het zo slecht gaat met het bedrijfstoerisme in de stad.”

In heel het land is het aantal Airbnb-verblijven fors toegenomen, zo schreef De Tijd op basis van cijfers van het gespecialiseerd bureau OTA Insight. Verhuurders zetten meer in op korte verblijven dan op langlopende contracten, omdat dit meer kan opbrengen. Het aanbod van vakantieverblijven via online platformen als Airbnb en Booking is in vijf jaar tijd verdubbeld. In 2022 werden in België 33.456 kamers, appartementen of woningen aangeboden voor korte verblijven. Dat is 20% meer dan in het coronajaar 2021.

De sympathieke particulier die een kamer op overschot verhuurt bestaat nog wel, maar zeker in steden bezit ruim de helft van de verhuurders meerdere panden. Dat zorgt voor meer concurrentie voor de hotels, maar zet ook druk op de gewone huurmarkt omdat er steeds minder woonruimte beschikbaar is voor gewone huurders.

© REUTERS

De stad Brussel besloot enkele jaren geleden om drastisch in te grijpen. In sommige wijken trokken bewoners weg omdat die niet meer leefbaar of betaalbaar waren door te veel Airbnb-verblijven. “We zien steeds meer grote investeerders die hele gebouwen of complexen opkopen om te verhuren via Airbnb, wat illegaal is”, zegt Brussels schepen Ans Persoons. De stad richtte een cel op om illegale aanbieders op te sporen en te straffen met hoge leegstandtaksen of boetes. In drie jaar tijd zijn zo 436 verblijven van de site van Airbnb gehaald. In de populairste Europese steden gelden al langer restricties. In Barcelona moest Airbnb vorig jaar meer dan 4.000 aanbiedingen verwijderen van hun site, in Amsterdam mogen verblijven maximum zestig dagen per jaar verhuurd worden via Airbnb.

Steekproeven

In ons land heeft Antwerpen ondertussen Brussel ingehaald in aantal Airbnb-verblijven, met nu al 1.942 aanbieders. In 2017 hadden onderzoekers van de afdeling Hotelmanagement van de AP Hogeschool er 1.494 geteld. De vraag is wel of er telkens volgens dezelfde criteria is geteld, precies omdat Airbnb’s vaak in een grijze zone zitten. Geert Martin van Toerisme Vlaanderen zegt dat ‘de Airbnb’ niet bestaat. “Op zich is Airbnb alleen maar een online platform waarop logies worden aangeboden. Dat kunnen kamers zijn of vakantiewoningen of hotel-achtige formules. Wie alleen maar een kamer zonder ontbijt aanbiedt, moet enkele basisregels volgen: zich registreren, een stads- en toerismetaks betalen en zorgen voor brandveiligheid en een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Voor andere vormen van logies gelden telkens bijkomende regels.”

Toerisme Vlaanderen controleert met steekproeven. “Af en toe kiezen we een zone uit, bijvoorbeeld als er evenementen zijn in een stad. We krijgen ook veel klachten. Die kunnen van buren komen die de overlast beu zijn, of van de toeristen zelf als de kwaliteit ondermaats is.” Toerisme Vlaanderen heeft in vijf jaar tijd meer dan 5.000 controles uitgevoerd. Soms volstaat een waarschuwing. Als de veiligheid in het gedrang is, moet er gestopt worden met verhuren. Dat is een stuk of tien keer gebeurd vorig jaar.

‘Nephotels’

Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA) zegt dat er effectief gecontroleerd wordt. “Dat doen we samen met de hotelsector. Als we vaststellen dat iemand zich niet heeft aangemeld als verhuurder, rekenen we direct horeca- en citytaks aan, soms met terugwerkende kracht. Dat kan pijn doen. Er zijn mensen bij die gewoon niet op de hoogte zijn van de verplichtingen. Maar je hebt ook de ‘nephotels’, met eigenaars die hele panden of verdiepingen verhuren zonder dat ze in orde zijn met het logiesdecreet. Zulke overtredingen geven we door aan het bevoegde Vlaamse niveau. We leggen ook leegstandtaksen op en we dringen er samen met de Vlaamse regering op aan dat Airbnb zelf (een Amerikaans bedrijf, red.) zich transparanter opstelt en adressen en ondernemingsnummers zou doorgeven.”

Nul boetes

Maar voor de hotelsector in Antwerpen is dat niet voldoende. “De handhaving schiet nog tekort”, zegt Davy Brocatus van Horeca Antwerpen. “Hoeveel boetes zijn er al gegeven? Nul, als ik het goed heb. De stad int wel taksen – dat zijn extra inkomsten – maar daar mag het niet bij blijven. De commerciële verhuurders die het niet eerlijk spelen moet je afstoppen. De pakkans zou bijna 100% moeten zijn. Alleen al in de oude binnenstad zijn er meer dan vijfhonderd Airbnb-aanbieders. Daar kun je al een aantal hotels mee vullen. Die oneerlijke concurrentie is erg, zeker nu het zakelijk toerisme in het eerste kwartaal een ramp was, echt huilen met de pet op.”

Ook Didier Boehlen, voorzitter van de Antwerp Hotel Association, vraagt met aandrang een andere aanpak: “Er is veel te weinig controle. Je hebt mensen die goeie, kwaliteitsvolle Airbnb’s aanbieden en die in orde zijn met de regels. Dat zijn ambassadeurs voor de stad. Maar anderen verhuren illegaal units in hele gebouwen, en die grijze zone blijft gewoon bestaan. De stad wijst naar Vlaanderen en Vlaanderen wijst naar de steden en niemand pakt het echt aan. Ja, ze krijgen misschien een brief dat ze de taksen moeten betalen. Maar dat is toch van de pot gerukt? Dat is alsof je zonder geldige nummerplaat rondrijdt, geflitst wordt en dan alleen maar een boete voor te snel rijden moet betalen. De cowboys krijgen bijna vrij spel. Ze hebben niet het gevoel dat ze moeten oppassen.”