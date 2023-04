Hooligans Olympiakos bestormen veld na topper, club zelf is ziedend op “de gangsters van de Griekse voetbalbond”

Vlak na afloop van de topper van zondagavond op de vijfde speeldag van de play-offs in de Griekse Super League tussen Olympiakos en leider AEK (1-3) hebben tientallen aanhangers van de thuisploeg het veld bestormd in het Georgios Karaiskakisstadion in de hoofdstad Athene.

Zij gooiden met rookbommen en zitjes. De spelers en staf van AEK vluchtten naar de kleedkamers, terwijl de massaal opgetrommelde ordediensten probeerden het veld te ontruimen en de aanhangers weer richting de tribunes te duwen. Daarbij werd traangas ingezet.

Even voordien was Olympiakos-voorzitter Evangelos Marinakis zelf het veld opgestormd om verhaal te halen bij de scheidsrechter. Voor Olympiakos dreigen nu zware straffen, zoals geldboetes, puntenaftrek en wedstrijden achter gesloten deuren.

“De oplichters en dieven hebben laten zien dat ze geen scrupules meer hebben”, klinkt het in een persmededeling van Olympiakos. “Ze floten een strafschop tegen ons in een fase waarin er geen contact was. Aan de overzijde werd de VAR niet eens geraadpleegd toen er wel duidelijk een overtreding was. Heel Griekenland walgt hiervan. De gangsters van de Griekse voetbalbond en de overheid hebben het voetbal de nek omgedraaid.”

Het Griekse voetbal gaat al jaren gebukt onder sportieve en financiële malaise, en geweld in de stadions. Olympiakos, de meest succesvolle club van het land, beschuldigt de federatie al langer van manipulatie van het kampioenschap. Na de 1-3 nederlaag lijkt de havenclub uit Piraeus uitgeteld voor de titel, met een achterstand van negen punten op AEK en Panathinaikos, die de leiding delen.