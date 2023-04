“Hij kan het nauwelijks vatten”: dartsicoon Michael van Gerwen krijgt na blamage voor eigen publiek zwaar klop in Oostenrijk

Jonny Clayton heeft zondag de Austrian Darts Open (European Tour 5/198.000 euro) op zijn naam geschreven. ‘The Ferret’ was in een hoogstaande finale met 8-6 te sterk voor Josh Rock, het toptalent dat in de halve finales nog gehakt maakte van Michael van Gerwen.

‘The Green Machine’ had de voorbije twee edities van het toptoernooi in Oostenrijk op zijn naam geschreven en was ook nu weer ogenschijnlijk in goede doen. Van Gerwen klopte achtereenvolgens John Henderson (6-4), Simon Whitlock (6-2) en Ryan Searle (6-1) relatief eenvoudig op weg naar een plek bij de laatste vier.

Maar daarin liep het grandioos fout voor de drievoudige wereldkampioen. Van Gerwen miste al zijn acht kansen op de dubbels en gooide slechts 87 gemiddeld op weg naar een 7-0 pandoering tegen Rock. De 22-jarige Noord-Ier boekte zo zijn eerste zege tegen het Nederlandse icoon en kon dat amper geloven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In twee eerdere duels moest Rock nog zijn meerder erkennen in Van Gerwen. Eerst tijdens de Grand Slam eind vorig jaar - toen hij nochtans een negendarter gooide - en onlangs nog in de finale van Players Championship 7.

“Ik mag niet klagen. Het was de eerste keer dat ik tegen Michael kon winnen en dat deed ik in stijl. Uiteraard had ik ook graag het toernooi gewonnen, maar ik ben tevreden met deze finale, het is weer een nieuwe stap in mijn carrière”, reageerde Rock.

Voor Van Gerwen was het zijn tweede mentale klap op enkele dagen tijd. Afgelopen donderdag verloor de Nederlander meteen tijdens de Premier League-avond in Rotterdam, met 6-5 van Nathan Aspinall. Ook toen vertrok hij zonder reactie meteen naar zijn hotel.