Jij én je favoriete voetbalclub kunnen er mee winnen: stem op de Beste Club van Limburg

Met 43.172 zijn ze, de Limburgers die aangesloten zijn bij een club uit het amateurvoetbal. Van U6’je tot veteraan, van keeper tot spits, van speler tot bestuurslid, van eerstenationaler tot vierdeprovincialer, ze hebben allemaal één ding gemeen: ze vinden hun club allemaal de beste. Maar wie is nu echt de beste club van Limburg? Dat willen wij bij Het Belang van Limburg wel eens weten.

Daarom pakken we uit met een nieuwe verkiezing: die van de beste club van Limburg. Daarvoor schakelen we graag de hulp in van u, onze (voetballiefhebbende) lezers. Want u bepaalt wie wint.

Stemmen via app

Het opzet is simpel: via de HBVL-nieuwsapp kan u op uw favoriete club stemmen (één keer per mailadres). De club die op 1 mei de meeste stemmen heeft verzameld, wint maar liefst 2.500 euro cash, vrij te besteden. Ook voor uzelf hangt er mogelijk een prijs aan vast: onder alle stemmers verloten we immers een iPhone 13 van Apple.

Kampioen of rode lantaarn, nationaler of klein clubje, iedereen kan winnen. We zijn immers niet op zoek naar de hoogstgeklasseerde, de best voetballende of de grootste club, maar wel naar de plezantste ploeg, het tofste team, de coolste club... Waar voetbal nog echt een feest is. Waar spelers één grote familie vormen, waar de dagsoep of de pintjes aan de toog net iets beter smaken dan in een andere kantine.

Daarvoor komen enkel de clubs uit het amateurvoetbal in aanmerking. Profclubs KRC Genk, STVV en Lommel staan niet in onze lijst, hun vrouwenploegen (die wel op amateurniveau actief zijn) wel. Dat brengt de teller van clubs die in aanmerking komen op 142. Om onze unieke verkiezing af te trappen, hebben we aan de accommodatie van elke deelnemende club een originele krijttekening aangebracht met het FC Limburg-logo en de tekst ‘Wie is de beste club van Limburg?’.Als u de krijttekening bij uw club nog niet gevonden hebt, ga dan zeker op zoek.

Gemeentestrijd

Naast dé club van Limburg zijn we ook benieuwd welke club het populairst is per gemeente. We maken er graag een gemeentestrijd van. Wie scoort het best in pakweg Heers? Is dat EMBO, Vechmaal of Heers VV? En wie mag zich dus dé ploeg van Heers noemen? En wie is dat in pakweg Bree? Bree-Beek of Opitter? De club die in zijn gemeente wint, krijgt nog een leuk presentje.