Nations Cup baanwielrennen Milton: Kopecky pakt net naast omniumpodium op slotdag

Daags na haar overwinning in de ploegkoers is Lotte Kopecky op de vierde en laatste dag van de slotmanche van de Nations Cup baanwielrennen in het Canadese Milton als vierde geëindigd in het omnium. Ze eindigde op een zucht van het podium.

Na een achtste plaats in de scratch, traditioneel het moeilijkste onderdeel van Kopecky in het omnium, haalde de winnares van de Ronde van Vlaanderen zowel in de temporace als de afvallingskoers de top 3. In de afsluitende puntenkoers viel Kopecky toch nog net naast het omniumpodium: ze eindigde met een totaal van 108 punten, evenveel als de Amerikaanse Jennifer Valente die brons pakte. De overwinning ging naar de dominante Britse Katie Archibald met 131 punten, zilver naar de Italiaanse Elisa Balsamo (110 ptn).

Ook Nicky Degrendele, Tuur Dens en Noah Vandenbranden kwamen in actie op de slotdag van de Nations Cup in Milton. Na een uitstekend sprinttoernooi op zaterdag werd voormalig keirinwereldkampioene Degrendele zondag meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van het keirintoernooi. Het gelegenheidsduo Dens/Vandenbranden eindigde als achtste in de ploegkoers, gewonnen door het Portugese duo Ivo Oliveira en Iuri Leitao.