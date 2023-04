Dat heet domineren: viervoudig wereldkampioen John Higgins maakt gehakt van Kyren Wilson op WK snooker

Vooral in de eerste sessie stond de 47-jarige Schot op een zeer hoog niveau te snookeren. Zo lukte hij in de eerste twee frames een clearance van 136 en 137. Higgins, in zijn loopbaan goed voor 31 rankingtitels, ging op zijn elan verder en potte vervolgens breaks weg van 57, 77, 134 en 80, waarmee hij de eerste sessie afsloot met een 8-0 voorsprong. Na de spelhervatting nam hij met een 128 break een 10-0 voorsprong.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Kyren Wilson, die in 2020 de WK-finale verloor van Ronnie O’Sullivan, speelde wel iets beter in de tweede sessie. Zo lukte hij nog breaks van 72, 55 en 69, waarmee hij twee frames op zijn naam kon schrijven.

In het twaalfde frame leek Higgins nog op weg naar een 147 break, maar de elfde rode bal was er teveel aan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de kwartfinales neemt Higgins het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Mark Selby (WS 2) en Gary Wilson (WS 16). Na twee sessies staat het in die wedstrijd 10-6 in het voordeel van Selby, de viervoudige wereldkampioen.

Higgins was na zijn overwinning meer dan tevreden. “Ik had nooit gedacht dat ik tegen Kyren de eerste sessie kon winnen met 8-0. Ik zou al tevreden geweest zijn met 4-4 of 5-3. Ik heb dit seizoen nog niet echt kunnen schitteren, maar ik heb hier al twee goede wedstrijden gespeeld. Ik ben vooral tevreden dat ik in twee sessies kon winnen. Dat is een bonus vermits ik morgen een extra dag vrij ben.”