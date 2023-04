Luxeknecht Ilan Van Wilder “nam wraak” na helse Luik-Bastenaken-Luik vorig jaar, Remco Evenepoel grapt: “Mooie pyjama broski”

Ilan Van Wilder was de laatste die bij de wereldkampioen bleef en bracht Evenepoel met een langgerekte inspanning naar de top van La Redoute. Van Wilder bleef nog een tijdje hangen bij een groep achtervolgers en werd uiteindelijk 22ste in de uitslag.

Bijna een jaar geleden maakte het rastalent een van de slechtste periodes uit zijn carrière mee. Eerst corona, dan een val in de Ronde van Catalonië, vervolgens geen hoogtestage door een griepepidemie in de ploeg en na de Giro een tuimelperte in Luik-Bastenaken-Luik. Het verdict: een gebroken kaakbeen.

“Ik had schrik dat mijn tanden los zouden zitten of afgebroken waren”, zei Van Wilder daar eens over. “Mijn kiezen rechts achteraan sloten niet meer aan, ik kon mijn mond niet meer sluiten. Dat zei genoeg. Kaakbeen gebroken. Ik ga niemand de schuld geven. Het doet er ook niet toe wiens fout het was. Maar die val had vermeden kunnen worden. Op die baan rijdt het peloton zeventig kilometer per uur. Als je daar valt, weet je dat het een ramp wordt. Wat het ook was. Een slagveld.”

© BELGA

“Ilan Bartoli”

Nu mocht Van Wilder dus meevieren na de triomf van zijn kopman, Remco Evenepoel. “Ik ben helemaal leeg, dat zegt genoeg”, vertelde hij na de aankomst. “Het was een lastige editie waarbij we vroeg onder druk werden gezet. We hadden echt iedereen nodig, iedereen heeft zijn werk ook meer dan gedaan. Dat Remco het dan weer afmaakt, op een gelijkaardige manier als vorig jaar, is fantastisch. Ik denk dat iedereen trots mag zijn.”

Op Instagram vierde de renner van Soudal Quick-Step dat met een ‘voor en na’ beeld. “Luik-Bastenaken-Luik 2023 vs 2022. Vandaag nam ik mijn wraak. Blij om deel te mogen uitmaken van dit geweldige team”. Evenepoel reageerde: “Mooie pyjama broski. Respect voor vandaag Ilan Bartoli”, daarmee verwijzend naar tweevoudig winnaar Michele Bartoli.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook Tiesj Benoot nam sportieve wraak na een periode van revalidatie. De renner van Jumbo-Visma werd zevende in La Doyenne en sloot zo een voorjaar af met een knappe prestatie. Benoot werd eerder ook zevende in de Waalse Pijl en won Kuurne-Brussel-Kuurne. Straf als je weet dat hij begin augustus tegen een wagen knalde. Hij moest zes weken lang een nekbrace dragen.

“Blij met mijn zevende plek om het klassieke seizoen af te sluiten”, klinkt het op Instagram. “Om op dit niveau te kunnen koersen na mijn ongeval in augustus… Daarvoor heb ik veel mensen bedanken, die ik niet allemaal kan vermelden. Ik ben dankbaar dat iedereen mij steunde.”