Al meer dan 250 kilometer file op Vlaamse snelwegen: “Het heeft alles te maken met het weer”

Er staat maandagochtend om 7.45 uur al meer dan 250 kilometer file op de Vlaamse snelwegen. “Het is uitzonderlijk druk”, klinkt het bij het Vlaams Verkeerscentrum. Dat heeft alles te maken met het regenweer.

“We zien maandagochtend amper incidenten”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. En toch stond er om 7.15 uur al 160 kilometer file op de snelwegen in Vlaanderen. Een kwartier later, rond 7.30 uur, was dat al opgelopen tot meer dan 200 kilometer file en om 7.45 uur tot meer dan 250 kilometer file.

“En dat is uitzonderlijk veel”, zegt Bruyninckx. “Het heeft alles te maken met het weer, en dan vooral de vele regenbuien. Het is een regenspits. Het nat wegdek en de felle regen bemoeilijken het rijden, mensen stellen zich daarop in en daardoor worden de structurele ochtendfiles wat langer.”

Bruyninckx raadt iedereen aan om er rekening mee te houden dat verplaatsingen langer kunnen uitvallen dan gewoonlijk. Het drukste is het op de E17 voor de Kennedytunnel in Antwerpen, daar staat ruim 10 kilometer file en is het een half uur aanschuiven richting Antwerpen. Ook op tal van andere plaatsen staan er lange files en verliezen bestuurders veel tijd. De kans lijkt klein dat alles heel snel opklaart en de files snel verdwijnen.